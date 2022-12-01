Компании Челябинской области снижают обороты

Обороты южноуральских предприятий существенно просели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за январь-октябрь 2022 года оборот организаций региона составил 4 триллиона 166 миллиардов рублей.

Это всего на 2,9% выше аналогичного показателя за январь-октябрь 2021 года. Рост зафиксирован в действующих ценах. А значит, с учетом инфляции, составившей в регионе, по данным ЦБ, 10,51%, один из базовых показателей деловой активности среди участников экономической деятельности на Южном Урале снижается.

Подтверждением служит падение оборота по всему кругу организаций области в октябре 2022 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее на 5,1%.

Едва ли не единственной отраслью, продемонстрировавшей существенный рост оборотов, стала добыча полезных ископаемых, прибавившая 42,3% год к году и целых 85% с начала 2022 года.

Основные сферы экономической деятельности в годовом выражении падают. Так, сельское и лесное хозяйства при росте с начала года на 10,4% в годовом выражении снизились на 14,9%. Обрабатывающие производства в целом нарастили оборот в текущем году на 6,2%, но за год упали на 5,5%.

Деревообработка за год обвалилась на 15%, снизившись с начала года на 0,8%. Производство кокса и нефтепродуктов потеряло с начала года 3%, но год к году обороты компаний рухнули более чем вдвое, составив лишь 46,4% от показателя октября 2021 года.

Металлургия потеряла за январь-октябрь 5,3% и 24,5% – по сравнению с октябрем прошлого года.

Противоречивые тенденции пока фиксируются в торговле. Так, если розничные предприятия наращивают оборот (на 12,2% за 10 месяцев года и на 10,3% год к году), оптовые компании, наоборот, демонстрируют падение – на 4,5% и 13,2% соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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