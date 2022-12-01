На содержание закрытой Челябинской свалки готовы направить 150 миллионов рублей

Мэрия Челябинска объявила аукцион на содержание городской свалки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее сообщение опубликовано на сайте госзакупок.

Заказчиком работ по содержанию закрытой несколько лет назад городской свалки, расположенной в Металлургическом районе Челябинска, стало управление муниципальных закупок администрации областного центра. Начальная (максимальная) цена контракта – 150 миллионов рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Площадь рекультивированного земельного участка составляет 771 тысяч 167 квадратных метров, – говорится в техническом задании. – Подрядчику необходимо в зимний период осуществлять сгребание снега с территории твердых покрытий на площади более 26 тыс. квадратных метров, летом в течение 4-5 месяцев ухаживать за зелеными насаждениями (зеленым холмом) на площади более 701 тысячи квадратных метров. В перечень работ входит регулярный полив газона, подрезка и удобрение кустарников и деревьев».

Также в обязанности подрядной организации войдет обслуживание системы сбора фильтрата и ливневых стоков, установки по утилизации биогаза, проведение производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды.

Действие контракта закончится в декабре 2023 года. Подрядчик обязан содержать свалку до конца 2023 года.

Заявки на аукцион принимаются до 16 декабря.

Напомним, городская свалка в Челябинске была закрыта в 2018 году. В 2019-2021 годах прошел технический этап рекультивации объекта в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». После этого начался биологический этап рекультивации, который должен закончиться появлением на ее месте «зеленого холма».

Челябинск, Виктор Елисеев

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