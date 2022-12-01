«Трактор» отправил в отставку ассистентов главного тренера, отвечавших за атаку и оборону

Алексей Тертышный и Алексей Чикалин покидают тренерский штаб «Трактора».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», новыми ассистентами главного тренера команды Анвара Гатиятулина назначены Андрей Соколов и Игорь Ефимов. Алексей Чикалин и Алексей Тертышный освобождены от своих обязанностей.

Андрей Соколов переходит в клуб из магнитогорского «Металлурга», где он помогал Илье Воробьеву, отвечая за игру защитников. Ранее специалист уже работал в «Тракторе» с 2017-го по 2019-й год, в том числе в штабе Анвара Гатиятулина, выиграв с командой в 2018-м бронзовые награды чемпионата КХЛ.

Также в своей карьере в Лиге Соколов работал ассистентом главного тренера «Металлурга», «Ак Барса», «Автомобилиста» и «Амура», а также возглавлял штаб ханты-мансийской «Югры». В «Тракторе» Соколов будет отвечать за работу с защитниками.

Игорь Ефимов – заслуженный тренер России, в сезоне 2021/22 был главным тренером сборной страны U18, а в сезоне 2019/20 входил в штаб ХК «Сочи» и СКА. В Санкт-Петербурге наставник работал вместе с Анваром Гатиятулиным. Также Игорь Ефимов был ассистентом в юниорских и второй (олимпийской) сборной России, ярославском «Локомотиве» Петра Воробьева, в команде ВХЛ «СКА-Нева», а также в «СКА-1946» и «Локо» (МХЛ). Свою карьеру специалист начинал в «Крыльях Советов», где выпустил команду 1995-го года рождения, главной звездой которой был Игорь Шестеркин. В «Тракторе» Ефимов будет отвечать за атаку и игру нападающих.

«Текущее положение дел «Трактора» в турнирной таблице не устраивает никого: ни руководство, ни болельщиков, поэтому нами было принято решение об усилении тренерского штаба. Алексей Чикалин и Алексей Тертышный освобождены от своих обязанностей», – заявил гендиректор «Трактора» Иван Савин.

Контракт с Соколовым и Ефимовым заключен до конца текущего сезона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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