На оживленном перекрестке в Челябинске маршрутка влетела в столб

Маршрутный ПАЗ врезался в столб в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 1 декабря, на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта – одном из основных перекрестков северо-запада Челябинска.
По информации ГИБДД, 40-летний водитель маршрутного ПАЗа не справился с управлением, автобус повело, и он врезался в электроопору. Машина следовала по выделенной линии, но на маршруте в момент аварии не работала.
Пассажиров в салоне автобуса не было. Сам водитель не пострадал. У машины вылетело лобовое стекло, серьезно пострадал кузов автомобиля.
Вернуть ПАЗ на проезжую часть водителю помогли оказавшиеся очевидцами автомобилисты и пешеходы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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