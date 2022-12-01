На оживленном перекрестке в Челябинске маршрутка влетела в столб

Маршрутный ПАЗ врезался в столб в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 1 декабря, на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта – одном из основных перекрестков северо-запада Челябинска.

По информации ГИБДД, 40-летний водитель маршрутного ПАЗа не справился с управлением, автобус повело, и он врезался в электроопору. Машина следовала по выделенной линии, но на маршруте в момент аварии не работала.

Пассажиров в салоне автобуса не было. Сам водитель не пострадал. У машины вылетело лобовое стекло, серьезно пострадал кузов автомобиля.

Вернуть ПАЗ на проезжую часть водителю помогли оказавшиеся очевидцами автомобилисты и пешеходы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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