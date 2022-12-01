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Четверг, 1 декабря 2022, 18:13 мск

Новости Челябинск

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На одном из выездов из Челябинска запустят новые светофоры

Три новых светофора начнут работу на выезде из Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, запуск светофорных объектов Т1 на автомобильной дороге Железнодорожная станция Шагол – Красное поле – автодорога Обход города Челябинска запланирован на 5 декабря.

Светофоры появятся на следующих перекрестках:

Северный тракт – ул. А. Рублева;

Ул. Цветочная – ул. Зеленая»

Ул. Цветочная – ул. Осенняя.

«Работы по обустройству перекрестков светофорами выполняются в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения», – уточнили в региональном миндортрансе.

Автомобилистов просят обратить внимание на грядущие изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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