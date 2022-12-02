Больше 40 южноуральцев умерли от отравления метиловым спиртом

44 жителя Челябинской области не пережили употребление метилового спирта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, с начала года от отравления метиловым спиртом погибли 44 человека.

Алкоголь – нейротоксин, поражающий все органы и системы организма, а также сильно влияющий на личность человека, напоминают в ведомстве. «Когда формируется алкогольная зависимость, личность человека меняется: он может стать апатичным, либо, наоборот, раздражительным. В состоянии алкогольной зависимости у человека возникает влечение к опьянению. Будучи уже в нем, он старается его усилить. И, как следствие, становится неразборчив к употребляемому спиртному», – отмечает заместитель главного врача по экспертным вопросам Челябинской областной клинической наркологической больницы Юрий Валиев.

Из-за такой неразборчивости зависимый человек может дойти до употребления суррогатного алкоголя, ввиду большей его доступности. Например, продукции, содержащей метиловый спирт, один из самых опасных по повреждающему влиянию на организм.

Смертельная доза этого вещества в чистом виде составляет всего 30 миллилитров, менее одной рюмки. Дело в том, что при расщеплении метилового спирта в печени образуется два вещества, еще более опасных, чем он сам: формальдегид и муравьиная кислота. Первый используется для бальзамирования трупов, вторая – в качестве консерванта, растворителя и средства от паразитов в пчеловодстве. У человека она вызывает тяжелейшее закисление сред организма. Такое расщепление называется летальным синтезом.

Еще одна опасность при отравлении метанолом – его отложенное действие. Скрытый период длится от 4 до 48 часов, в зависимости от различных факторов (доза, концентрация метанола, в каком состоянии употреблен). В этот период человек ощущает лишь нейротоксическое воздействие, то есть опьянение. Далее, по истечении этого срока, становятся явными и другие последствия: повреждаются ядра черепно-мозговых нервов, глазодвигательных нервы и самое страшное – зрительные нервы, что приводит к безвозвратной слепоте. Поражение глазодвигательных нервов внешне проявляется косоглазием – отравленному человеку приходится даже закрывать один глаз, чтобы собрать целостную картинку и удержать равновесие. Также происходит острое поражение почек, после которого они уже никогда не смогут правильно функционировать.

«При отравлении метиловым спиртом происходят необратимые изменения в организме человека. Процент смертельного исхода в таких ситуациях составляет порядка 90% случаев. Выжившие же на всю жизнь становятся инвалидами, имея большие проблемы с почками, зрением, слухом. А из-за тяжелой токсической энцефалопатии безвозвратно утрачивается большинство возможностей мозга», – рассказывает главный внештатный специалист-токсиколог министерства здравоохранения Челябинской области Виталий Казарцев.

Слова эксперта подтверждает печальная статистика: по данным Бюро судебно-медицинской экспертизы в Челябинской области с начала этого года метиловый спирт обнаружен в материале 46 человек, из которых от отравления им умерло 44. И с каждым годом эта цифра увеличивается, отмечают медики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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