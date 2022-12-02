Уральские металлурги автоматизируют контроль за качеством проката

ММК совершенствует контроль за качеством проката.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ссотрудники листопрокатного цеха №11 и специалисты проектного офиса ММК-Информсервис запустили в работу автоматизированную систему учета рабочих и опорных прокатных валков.

В основе системы лежат данные, полученные с дефектоскопов нового поколения. Экономический эффект от проекта, который был реализован в рамках стратегии цифровизации ММК, как ожидается, составит более 16 миллионов рублей в год.

Расход валков занимает существенную долю в себестоимости прокатной продукции, а их состояние и стойкость оказывают существенное влияние на качество проката и производительность стана. Внедрение дефектоскопов нового поколения, использующих методы «преломления волн» и «поверхностных ультразвуковых волн», позволит вести более точную оценку и контроль состояния важнейших деталей прокатных агрегатов.

Одна из функций системы – формирование электронного паспорта каждого валка с полной историей его жизненного цикла, включая дату установки в прокатный стан, информацию о заменах и режимах шлифовок, а также с полученными с дефектоскопов данными о качестве соответствующего валка.

Автоматизированная система будет помогать специалистам планировать проведение монтажных работ на агрегатах ЛПЦ №11 и выбирать оптимальные варианты функционирования валков для предотвращения их преждевременного выхода из строя в процессе прокатки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»