В благоустроенных челябинских скверах невозможно отдыхать зимой

Новые челябинские скверы и парки за 200 миллионов рублей непригодны для полноценного зимнего отдыха.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, общественники проверили качество содержания парков и скверов областного центра и города-спутника Копейска.

Все эти объекты были благоустроены в 2021-2022 годах, но лишь часть из них пригодна для полноценного зимнего отдыха. Большинство общественных пространств имеют нарекания по состоянию игровых и декоративных элементов, очистке от снега и безопасности. Перечень нарушений направлен главам Челябинска и Копейска для оперативной работы над ошибками.

Общая стоимость объектов, к которым у активистов возникли нарекания, превысила 200 миллионов рублей, напоминают они.

«В антирейтинг парк или сквер попадает в случае, если в нем невозможно полноценно гулять и отдыхать в зимнее время года, небезопасно играть на детских площадках или нарушена эстетическая составляющая – например, если сломанные элементы благоустройства долгое время не приводятся в порядок. На общественные пространства традиционно тратятся колоссальные бюджетные средства, и они не должны простаивать лишь потому, что ответственные лица экономят на уборке или ленятся проконтролировать надлежащее содержание. Речь идет о сотнях миллионов рублей», – подчеркивают в организации.

Так, у общественников возникло много вопросов к содержанию пешеходной зоны на Комсомольском проспекте – от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова – в областном центре. Ее благоустроили в 2022 году за 30 миллионов рублей, но, очевидно, забыли, что красоту необходимо поддерживать. «На сегодняшний день зоны отдыха здесь завалены снегом, прогулочные дорожки обледенели, а высаженные саженцы вряд ли выживут под сугробами, – отмечают челябинцы. – Часть элементов и декоративных конструкций сломаны. На детской площадке обнаружены оголенные провода».

Сквер на улице Салавата Юлаева, благоустроенный в 2020-2021 годах, также обошелся бюджету более чем в 30 миллионов рублей. Его особенность – в наличии конструкций для людей с особенностями здоровья. Но положительная идея осталась лишь идеей, не работающей на практике, поскольку большинство элементов благоустройства «похоронены» под снегом: лавочки, пешеходные дорожки с тактильной плиткой, пандус, детская площадка, на которой установлены таблички, запрещающие эксплуатацию. По какой причине детям закрыли вход в зону с качелями, определить не удалось. Представители общественного движения усомнились в том, что здесь проводится ремонт конструкций, поскольку они скрыты под снегом и ими явно никто не занимается, а значит, дорогостоящая площадка, по сути, просто простаивает.

Похожая ситуация – в прогулочной зоне на Университетской набережной. Здесь не очищены от снега пешеходные дорожки и невозможно полноценно пользоваться зоной с оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья. На этот объект потрачено более 50 миллионов рублей.

Не ступала нога проверяющего и в сквере на улице Бажова за 22 миллиона рублей. Несколько месяцев здесь не ремонтируют разбитые наземные светильники, не проводят зимнюю уборку и очистку элементов благоустройства от несанкционированных граффити.

В антирейтинг также попали территории города-спутника областного центра – Копейска, где в этом году на новые парки и скверы потрачено более 30 миллионов рублей. Один из самых ярких негативных примеров ненадлежащего содержания дорогостоящего объекта – прибрежная зона пруда Вагановка в Горняцком жилом массиве. За почти 14 миллионов рублей жители ждали новую зону отдыха, где можно гулять с колясками, а получили снежное поле, где сами протаптывают себе тропинки.

Подобные мониторинги общественники проводят ежегодно, в несколько этапов, проверяя муниципалитеты на предмет надлежащего содержания объектов благоустройства. В прошлом году антилидерами стали Челябинск, Златоуст, Копейск и Верхний Уфалей. В последнем был найден самый абсурдный пример: чтобы горожане не испортили благоустройство набережной за 30 миллионов рублей, местные власти решили просто не чистить ее, доведя территорию до состояния, при котором все конструкции и элементы было невозможно увидеть из-за сугробов двухметровой высоты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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