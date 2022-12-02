Южноуральцы отсрочили платежи по кредитам на 6 миллиардов рублей

Жители Челябинской области реструктурировали задолженность по кредитам на 6 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ РФ по Челябинской области, в марте-сентябре текущего года банки одобрили 17 тысяч заявлений жителей Южного Урала о реструктуризации кредитов почти на 6 миллиардов рублей.

Речь идет в том числе о кредитных каникулах для заемщиков, чей доход сократился из-за введенных в отношении России санкций. За время действия закона – с марта по сентябрь 2022 года – правом на льготный период воспользовались более 2 тысяч жителей региона, объем реструктурированной задолженности составил около 1 миллиарда рублей.

Помимо этого, кредиторы меняли условия договоров по собственным программам. Такой возможностью воспользовались 15 тысяч южноуральцев, они реструктурировали кредиты на общую сумму в 5 миллиардов рублей.

Большая часть требований об облегчении кредитной нагрузки пришлась на потребительские кредиты, задолженности по кредитным картам и ипотеке. Меньше всего обращений поступило по поводу отсрочки платежей по автокредитам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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