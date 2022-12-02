В Челябинске МАЗ столкнулся со школьным автобусом

«Газель» с надписью «Дети» столкнулась с большегрузом на челябинской трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла сегодня, 2 декабря, в 11:30 на Свердловском тракте в Челябинске.

Столкнулись автомобиль МАЗ под управление 36-летнего водителя и «Газель», за рулем которой находился мужчина 66 лет. После столкновения машины врезались в металлическое ограждение.

На микроавтобусе была нанесена надпись «Дети», однако в момент аварии в салоне пассажиров не было. В результате ДТП никто не пострадал, но «Газель» получила серьезные повреждения.

В настоящее время ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»