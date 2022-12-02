Пожилая челябинка месяц не могла попасть на прием к онкологу из-за неисправного телефона регистратуры

Жительница Челябинска больше месяца безуспешно пыталась записаться на прием к онкологу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в безвыходном положении оказалась 71-летняя жительница областного центра, приписанная к ОКБ №3, расположенной в Калининском районе Челябинска.

Женщине необходимо попасть к онкологу, но талон она не могла получить больше месяца. По словам челябинки, больше месяца она не могла дозвониться до регистратуры. Когда же она попыталась записаться на прием, придя в поликлинику, ей отказали, отправив вновь звонить по телефону.

Самое интересное: в лечебном учреждении знают о неисправности. «На тот момент был неисправен телефон, – цитирует 74.ru представителей ОКБ №3. – Его чинит Москва, наш телефонист регулярно отправляет запросы, как только случается поломка». Судя по журналу неисправностей, аппарат выходит из строя достаточно регулярно, иногда даже каждый день.

Челябинке все-таки удалось получить талон: после жалобы в СМИ с ней самой связались медики. Остальным же пациентам остается надеяться на удачу. Ведь каждый раз телефон отключается в разные временные промежутки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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