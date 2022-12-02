Южноуральцы предстанут перед судом за «радиоактивную» аферу на 3 миллиона долларов

В суд направили уголовное дело о мнимой продаже радия-226.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей региона. Они обвиняются в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Долгое время южноуральцы занимались перепродажей редких химических элементов. В узких кругах они приобрели устойчивую репутацию торговцев редкими нерадиоактивными веществами. Но решили заработать побольше, продав муляж вещества, содержащего радиоактивный элемент «Радий – 226». Масса товара должна была составлять 9 килограммов. Реализовать его южноуральцы планировали за 3 миллиона долларов США, то есть более чем 164 миллиона рублей.

Аферисты приобрели через интернет 6 упаковочных пластиковых банок с этикетками с надписью «Радий -226», поместили в них свинец, смешанный с песком, и изготовили муляжи вещества, готовые для продажи.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий при осуществлении сделки купли-продажи на территории Сосновского района мужчины были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сосновский районный суд Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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