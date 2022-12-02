В Челябинске врач отдал 5,5 миллионов рублей аферистам, обещавшим вернуть потерянные 700 тысяч

Челябинский врач перевел мошенникам около 5,5 миллионов рублей, в надежде вернуть ранее вложенные в брокерскую организацию средства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Металлургический» обратился 66-летний челябинец, работающий врачом в одной из городских клинических больниц, и сообщил, что стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина рассказал полицейским, что в течение месяца перевел аферистам около 5,5 миллионов рублей.

В октябре текущего года горожанину позвонили через один из мессенджеров. Звонивший представился бывшим сотрудником брокерской компании, от мошеннических действий которой мужчина когда-то пострадал, и сообщил, что есть возможность вернуть ранее вложенные деньги и даже получить денежную компенсацию.

Челябинец, действительно, несколько лет назад вложил в одну из брокерских организаций 700 тысяч рублей, но прибыли никакой не получил. Услышав о возможности все вернуть, да еще и получить компенсацию, мужчина неукоснительно следовал всем указаниям мошенников.

Сначала он перевел «благодетелям» 104 тысячи рублей якобы для открытия счета в бельгийском банке, так как средства брокерской организации находятся за пределами Российской Федерации.

В дальнейшем, в течение месяца, под различными предлогами (оформление страховки, открытие ячейки, сопровождение сделки и другое) южноуралец сделал порядка 30 денежных переводов, на общую сумму около 5,5 миллионов рублей, 5 миллионов из которых – свои личные накопления и деньги, доставшиеся ему в наследство от умершего близкого родственника.

Когда личные сбережения закончились, а мошенники все равно требовали деньги, челябинец оформил кредит на сумму около 500 тысяч рублей. Но злоумышленники требовали еще денег, тогда он снова пошел в кредитное учреждение, но во второй раз в займе ему отказали, и только после этого обратился в полицию.

По данному факту в отделе полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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