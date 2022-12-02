«Ради интереса»: южноуралец подорвал банкомат полный денег

В Челябинской области полиция задержала поджигателя банкомата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские задержали мужчину, устроившего пожар в офисе банка в селе Рождественка.

Инцидент произошел рано утром 13 ноября. Именно тогда в дежурную часть отдела полиции «Увельский» поступило сообщение от оператора охранного предприятия о том, что в здании финансовой организации горит банкомат.

Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники пришли к выводу, что злоумышленник готовился к совершению преступления заранее, приехал на автомобиле и привез оборудование. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 45-летнего ранее не судимого челябинца.

Выяснилось, что утром 13 ноября южноуралец положил в машину баллоны с кислородом и пропаном, после чего поехал в село Рождественка Увельского района. Там он проделал при помощи газового оборудования отверстие в банкомате, заложил внутрь зажигательную смесь и дистанционно воспламенил ее. Устройство вышло из строя, после чего мужчина скрылся. При этом вся наличность (около 1,5 миллионов рублей) так и осталась в банкомате.

Когда полицейские попросили челябинца объяснить свои действия, тот заявил, что сделал это «ради интереса», а на банкомат вышел с помощью автомобильного навигатора, и даже не знал, как называется село, в котором организовал свой «эксперимент».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам умышленного уничтожения или повреждения имущества. После допроса южноуральца отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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