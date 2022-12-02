«Трактор» трижды отыгрывался, но в итоге уступил «Салавату»

В Уфе челябинский «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» – 4:6.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», после существенных перемен в тренерском штабе челябинский клуб в первом же матче попытался восстать из пепла, но южноуральцам не хватило сил на последние 10 минут матча.
Трижды гостям удавалось сравнить счет. Открыли его хозяева на 9-й минуте встречи после удара Павла Коледова. Но уже на 12-й минуте Алексей Бывальцев реализовал численное преимущество черно-белых – 1:1.
Впрочем, на перерыв команды ушли при счете 2:1 – за 18 секунд до сирены уфимцев вывел вперед Сергей Шмелев. Ответили челябинцы уже во втором периоде: на 25-й минуте матча Никита Тертышный после передачи Владимира Ткачева забросил первую в этом сезоне шайбу – 2:2.
На 29-й минуте Данил Аймурзин вновь выводит «Салават» вперед – 3:2. Однако уже в третьем периоде, на 48-й минуте встречи Альберт Яруллин вновь восстанавливает равновесие.
Увы, последняя десятиминутка встречи осталась за хозяевами: в течение шести минут шайбами отметились Виктор Антипин, Степан Санников и Данил Башкиров – 6:3.
На последней минуте встречи Илья Карпухин сокращает счет – 4:6.
Следующий соперник челябинского клуба – «Авангард», с которым южноуральцы сыграют 4 декабря в «Омске».
Челябинск, Виктор Елисеев
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