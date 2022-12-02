«Магнитка» продлила победную серию до пяти матчей

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене одолел ЦСКА – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открыли счет на последней минуте первого периода хозяева: после точного броска Дениса Зернова на табло засияли цифры 1:0.

Гости решили не откладывать свой ответ, и на 22-й минуте встречи Константин Окулов отправляет шайбу в ворота «Металлурга» – 1:1.

После этого продолжилась упорная борьба. Силы соперников были примерно равны, а по числу бросков, в том числе в створ ворот, гости даже немного обошли магнитогорцев. Но судьбу матча решил бросок Архипа Неколенко, поразившего на 37-й минуте ворота ЦСКА – 2:1, пятая подряд победа южноуральского клуба.

Следующая встреча «Металлурга» пройдет в Магнитогорске 4 декабря. Болельщиков ждет принципиальный поединок лидеров Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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