В гимназии в центре Челябинска вспыхнул пожар

В центре Челябинска из-за пожара эвакуировали несколько сотен гимназистов и учителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из гимназии №1, расположенной на улице Красной, эвакуировали 400 школьников и педагогический состав. Произошло это утром сегодня, 3 декабря.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, в образовательном учреждении сработала пожарная сигнализация. Выяснилось, что загорелись вещи и мебель в кабинете технологии.

Учителя и гимназисты эвакуировались самостоятельно. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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