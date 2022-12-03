Ленинский район Челябинска снова отрезали от центра

Движение трамваев из Ленинского района в центр закроют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения связаны с проведением технологических работ на трамвайных путях по улице Новороссийской. Об этом сообщает телеграм-канал ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

В связи с этим закрывается движение трамваев в Ленинском районе с 8 часов 4 декабря до 5 часов 5 декабря.

Движение маршрутов №18 и №22 будет организовано до кольца на улице Харлова, маршрут №12 отменяется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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