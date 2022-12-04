На Южный Урал обрушились снегопады

БДД обратилась к южноуральцем с предупреждением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на территории Челябинской области начались снегопады. Об этом пресс-служба УГИБДД региона сообщила на своей странице в социальных сетях около часа назад.

«Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния. Призывает водителей не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию между транспортными средствами», – говорится в сообщении.

Личный состав областной Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту.

Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения.

При возникновении затруднительных ситуаций в пути обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС.

Водители в социальных сетях сообщают о затруднении движения на дорогах Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»