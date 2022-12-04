«Трактор» потерпел пятое поражение подряд

Челябинский «Трактор» проиграл в Омске «Авангарду» – 1:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральский клуб продолжает терпеть поражение за поражением.

В матче в Омске счет открыли хозяева. На 17-й минуте встречи форвард омичей Арсений Грицюк замкнул розыгрыш Семена Чистякова и Сергея Толчинского – 1:0. Однако в первом периоде черно-белые еще могли огрызаться: на последней минуте игрового отрезка Антон Бурдасов с передач новичка Роба Хэмилтона и Алексея Бывальцева сравнивает счет – 1:1.

Впрочем, на большее «Трактора» не хватило. На 26-й минуте встречи омич Павел Дедунов выводим «Авангард» вперед – 2:1. Концу второго периода Рид Буше и Арсений Грицюк увеличивают разрыв – 4:1.

Точку в противостоянии на первой минуте третьего периода ставит Рид Буше- 5:1, «Трактор» терпит пятое поражение подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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