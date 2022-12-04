«Металлург» оступился в уральском дерби

Магнитогорский «Металлург» дома уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в противостоянии за лидерство в Восточной конференции первыми отличились хозяева: в конце первой минуты встречи нападающий «Магнитки» открыл счет – 1:0. Кто бы мог подумать, что это будет единственная шайба магнитогорцев.

С ответом гости не торопились. Лишь на 17-й минуте встречи Андрей Обидин вернул команды в равновесие – 1:1.

Во втором периоде команды долго играли на равных. На в самом начале 37-й минуты встречи удача улыбнулась гостям: Даниил Тарасов завершил розыгрыш Джесси Блэкера и Стефана Да Косты – 2:1.

К сожалению для магнитогорцев, эта шайба оказалась в мачте последней. Южноуральский клуб не смог одолеть своего принципиального соперника, и «Автомобилист» упрочил свое лидерство в Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»