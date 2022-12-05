Экс-глава района возглавил управление мэрии Челябинска

В мэрии Челябинска нашли работу уволенному главе Калининского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сергей Колесник назначен начальником управления делами администрации города. Об этом сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

Напомним, 23 ноября Колесник подал в отставку с поста главы Калининского района Челябинска, которым руководил с 2011 года (до этого на протяжении 10 лет был членом Челябинской городской Думы).

Не первый год его деятельность критиковалась жителями района, а последние несколько лет у чиновника складывались достаточно сложные отношения с районным советом депутатов, где сформировалась достаточно сильная группа оппозиционных ему парламентариев.

И.о. главы Калининского района стал Владимир Шамне, оставивший чуть ранее кресло вице-мэра Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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