На Южном Урале стали больше пить

В Челябинской области стали больше тратить на спиртное и курево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в южноуральских семьях выросли затраты на алкоголь и табачные изделия. Об этом сообщает телеграм-канал «Глав.Индекс» со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным исследования, среднемесячные затраты на алкогольную продукцию и табачные изделия на 3 членов семьи в Челябинской области за год выросли на 24,6% – до 2 тысяч 382 рублей.

Впрочем, рост аналогичных расходов семейного бюджета отмечен в подавляющем большинстве регионов УрФО. Правда, в абсолютных цифрах часть уральцев существенно отстает от челябинцев.

Так, в Курганской области на выпивку и сигареты тратят 1 тысячу 517 рублей в месяц (+44,2%). В Тюменской области расходы выросли сразу на 86,8% – до 1 тысячи 567 рублей.

А вот свердловчане тратят на алкоголь и табак, в среднем, 2 тысячи 741 рубль (+63,1%).

Но безоговорочными лидерами остаются жители северных территорий УрФО. В Ханты-Мансийском автономном округе расходы выросли на 43,7% – до 3 тысяч 247 рублей. А в Ямало-Ненецком автономном округе эта статья затрат даже несколько снизилась – на 4,5%. Но регион сохраняет первую строчку с суммой в 3 тысячи 487 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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