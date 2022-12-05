В детские сады Челябинской области отправили сотни килограммов фальсифицированного масла

Бизнесмен из Пермского края наладил поставки поддельного масла в детские сады и санатории Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, ведомство выявило факты неоднократных нарушений требований ветеринарного законодательства предпринимателем Ильинского района (Пермский край) Через несколько челябинских организаций бизнесмен поставлял в соцучреждения фальсифицированную продукцию, выпускаемую на своей производственной площадке.

Так, в частности, установлено, что в Челябинскую область поступало масло сладко-сливочное «Крестьянское» 72,5% жирности и масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» 82,5% жирности с декларациями, но действие одной было прекращено в сентябре, действие другой находится в статусе «недействительна».

При детальном анализе сведений, размещенных в информационной системе «Меркурий», Управление Россельхознадзора установило, что фальсифицированная молочная продукция поставлялась через три организации и, в конце концов, попала в 14 социальных учреждений (детские дошкольные учреждения и санатории) Миасса, Трехгорного, Кыштыма, Карабаша и Усть-Катава.

Управлением Россельхознадзора были проведены совместные мероприятия с ГУ МВД России по Челябинской области и установлено, что, к примеру, на склад хранения готовой продукции в Челябинске поступило 700 килограммов масла этого производителя по прекращенной декларации и без указания даты выработки на маркировочных этикетках.

По результатам лабораторных исследований, проведенных Челябинским филиалом подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИЗЖ», в пробах масла установлено несоответствие по жирно-кислотному составу, массовой доли влаги и жира, что говорит о фальсификации продукции.

Всего из оборота изъяли 1,6 тонны неблагополучной в ветеринарно-санитарном отношении продукции.

Двум участникам оборота продукции были выданы предостережения, в отношении третьего рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»