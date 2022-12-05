Южноуральцам-должникам выставят счета за отключение от электричества

В Челябинской области ужесточили меры в отношении отключенных от электроэнергии должников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», если ранее для возобновления подачи электроэнергии достаточно было оплатить только сумму основного долга, теперь обязательной оплате подлежат и услуги по отключению и подключению электроэнергии, а это еще 2 тысячи 990 рублей 8 копеек. Возобновлять подачу электроэнергии без оплаты этих услуг должникам не будут.

«Возможность требовать с должника возмещения расходов по введению ограничения и подключению электроэнергии содержится в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям с помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Ранее поставщик электроэнергии на Южном Урале не использовал эту норму закона, однако в связи с ростом задолженности физических лиц принял решение об ужесточении правил», – отметили представители компании.

Оплатить услугу по ограничению и возобновлению электроэнергии можно наличными либо банковской картой в офисах и сервисах Сбербанка или системе «Город». При оплате услуги «Ограничение и возобновление» понадобится лицевой счет «Уралэнергосбыт» (10 знаков), он указан в квитанции в столбце «Реквизиты исполнителя услуг (получателя платежа) / плательщика».

В сервисах Сбербанка для этого необходимо выбрать строку «Уралэнергосбыт Ограничение и возобновление ЭЭ».

В системе «Город» выбирайте строку «ООО Уралэнергосбыт: за ограничение и возобновление электрической эн». За оплату этой услуги банком взимается комиссия. «При оплате через прочие банки обязательно проверяйте реквизиты получателя платежа, а в назначении платежа указывайте: «За услугу Ограничение и Возобновление ЭЭ», далее укажите ваш лицевой счет. Реквизиты для оплаты можно найти на сайте «Уралэнергосбыт» в разделе «Информация для потребителей», – советуют энергетики.

Важно помнить, что зачисление платежа на лицевой счет производится в срок до 3-х рабочих дней в зависимости от места его совершения и способа оплаты. Поэтому для оперативного подключения электроэнергии лучше предоставить чеки об уплате долга и услуги по возобновлению и ограничению непосредственно в «Уралэнергосбыт», через интернет-приемную на сайте компании или в любой из ближайших офисов.

В компании отмечают: если вам пришло уведомление о введении ограничения в связи с задолженностью, не затягивайте. На оплату есть не более 30 дней с момента получения предупреждения, в противном случае вас ждет неприятная процедура отключения и оплаты всех долгов с учетом услуг по отключению. Только в ноябре без электроэнергии осталось более 1 тысячи 700 квартир, а с начала года под процедуру ограничения в общей сложности попали более 81 тысячи жилых объектов, 22 тысячи из которых фактически были отключены, остальные успели погасить задолженность и избежать отключения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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