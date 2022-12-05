В Челябинске киллер предстанет перед судом за убийство 22-летней давности

В Челябинской области направили в суд уголовное дело о преступлениях, совершенных более 14 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя региона. Он обвиняется в убийстве, а также покушении на убийство по найму.

По версии следствия, в августе 2008 года южноуралец вместе с соучастниками, действуя по найму, расстрелял челябинца у дома №378 по проспекту Побед. Мужчина произвел в него не менее 5 выстрелов из пистолета ТТ, ранив в ногу, живот и спину. Челябинца спасли медики.

Кроме того, в ночь на 21 ноября 2000 года в подъезде дома №38А по улице 40-летия Победы в Челябинске южноуралец нанес не менее двух ударов ножом в грудь, мужчине, с которым поругался. В итоге тот скончался на месте преступления.

В ходе расследования уголовного дела с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело расследовано Следственными органами СКР по Челябинской области, будет направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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