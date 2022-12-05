Главный дорожник Челябинска ушел в отставку

В Челябинске уволился председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с понедельника, 5 декабря, обязанности председателя комитета дорожного хозяйства исполняет Ирина Степанова.

Прежний руководитель Ринат Кучитаров уволился по собственному желанию.

Во главе одной из влиятельнейших структур Челябинска чиновник пробыл чуть более двух лет.

Ринат Кучитаров родился в 1978 году в Чесме. В 2001 году окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «автомобильные дороги и аэродромы», в том же году начал свою карьеру в должности мастера дорожного строительства ООО «Автогит» (Чесма).

В 2004 году перешел на место мастера строительных и монтажных работ в ООО «Автодорстрой-1», в 2005-2006 годах работал главным инжнером в ООО «Ремдорстройсервис», в 2006 году – специалистом МУП «Межевой центр», в том же году вернулся в «Автогит», уже в качестве инженера, а затем – прораба. В 2007 году переходит на должность маркшейдера в «Сургутавтодорстройремонт». В 2010-2012 годах работал инженером, производителем работ и начальником участка в ООО «СпецМонтажСтрой», в 2012-2013 г. – начальником строительного участка в ООО «Автодорстройсервис».

В 2013 переходит на пост эксперта дорожного хозяйства в ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал». В 2017 году возглавляет ООО «Красноармейское ДРСУ». В августе 2019 года назначен председателем комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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