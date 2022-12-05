Южноуральский поселок среди зимы остался без воды

Поселок под Челябинском остался без водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поселке Красногорский Еманжелинского района вот уже полгода регулярно отключают водоснабжение. Об этом его жители рассказали в паблике «Текслер, помоги».

«Сидим без воды совсем! Зимой! – написала в соцсетях одна из жительниц сегодня, 5 декабря. – У нас отключают воду с лета, то есть полгода уже длится такая проблема! Все лето мы просидели без воды, питьевую приходилось покупать, а в магазин даже не успевали поставлять воду, и кому-то не доставалась! А что бы постирать вещи, мы ездили в колодец набирать воды!"

Но теперь наступила зима, а в поселке снова отключили воду. «Что зимой делать без воды? В колодец не наездишься, – возмущаются еманжелинцы. – Детей не покупать, вещи не постирать, не приготовить поесть, посуду не помыть, не убраться, унитаз не смыть! Полная антисанитария!"

Южноуральцы требуют у областных властей вмешаться в ситуацию. «Мы всем поселком просто выживаем без воды, а не живем! Все граждане поселка не знают, куда уже обращаться и кому жаловаться…", – сетуют жители Красногорского.

Челябинск, Виктор Елисеев

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