Челябинских школьников оставили дома. Но не всех

В Челябинске ученики начальной школы останутся дома из-за мороза.

Как сообщили РИА «Новый День» в единой дежурной диспетчерской службе Челябинска, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха во вторник, 6 декабря, отменяются занятия в школах города с 1 по 4 классы первой смены.

Минувшей ночью в Челябинске резко похолодало, к утру температура воздуха опустилась к 25 градусам ниже нуля, скорость ветра до 6 метров в секунду. Днем в областном центре ожидается -15, -17 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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