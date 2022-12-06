В Челябинске смог: в городе зафиксированы повышенные концентрации загрязняющих веществ

В Челябинске зафиксировано превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске повышена концентрация диоксида азота. Таковы данные Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Согласно информации, размещенной на портале системы, загрязнение атмосферы диоксидом азота на северо-западе областного центра оценивается как повышенное (1,6 среднесуточной ПДК). Уведомления о сверхнормативном загрязнении направлены в Росприроднадзор и Челябинскую природоохранную прокуратуру.

Кроме того, превышения среднесуточных концентраций зафиксированы на улице Шагольской (1,2 ПДК диоксида азота), Южном Бульваре (1,2 ПДК диоксида азота, 1,1 ПДК оксида азота). На нескольких станциях регистрируется превышение суточных ПДК по наличию в воздухе частиц.

Напомним, с 22 часов понедельника, 5 декабря, в Челябинске вновь наблюдаются неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ метеорологические условия. Продлятся они минимум до вечера среды, 7 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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