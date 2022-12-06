В Магнитогорске маршрутчик высадил подростков на мороз после замечания ДПС

Подростку-магнитогорцу пришлось идти пешком после того, как его высадили из маршрутного такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в понедельник, 5 декабря, в Магнитогорске. Мать школьника рассказала об этом в паблике «Черное&Белое Магнитогорск».

«Сын сел на 18 маршрутку. Ехал стоя с остановки что ребенок поедет стоя. На Карла Маркса 115 данное маршрутное средство остановили сотрудники ДПС. Сына и еще одного мальчика высадили и не разрешили ехать дальше, деньги за проезд не вернули. Наличных у ребенка больше с собой не было, до своей остановки он не доехал! Ладно бы лето, но ведь на улице холодно».

В полиции начали проверку по факту инцидента, пишут администраторы паблика. «5 декабря в 15:15 в районе дома 146 по проспекту Карла Маркса старшим инспектором отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Магнитогорску за нарушение правил перевозки пассажиров в отношении водителя автобуса особо малого класса «Луидор» составлено постановление по делу об административном правонарушении», – рассказали авторы группы.

По информации о высадке подростков начата проверка. Очевидцев просят обратиться в отдел ГИБДД. Водителя маршрутки уже вызвали в полицию для дачи объяснений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»