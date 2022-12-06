В СКР рассказали о претензиях к экс-чиновнику мэрии Челябинска

Силовики раскрыли подробности уголовного дела в отношении экс-чиновника мэрии Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», в понедельник, 5 понедельника, был задержан бывший председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Рината Кучитарова. Сегодня в СКР раскрыли подробности уголовного дела, возбужденного в отношении экс-чиновника.

В следственном управлении СКР по Челябинской области сообщили, что уголовное дело возбуждено по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2020 году Кучитаров санкционировал оплату работ по контракту на озеленение областного центра на общую сумму более 40 миллионов рублей. При этом стоимость работ оказалась завышенной, а часть из них не выполнили.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Пока экс-чиновник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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