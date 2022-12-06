Асфальтовый завод под Челябинском оштрафовали на 300 тысяч за разлив битума

Асфальтобетонный завод из Копейска оштрафовали за экологические нарушения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска провело проверку исполнения ООО «ДорСтройСервис» требований законодательства в сфере экологии и природопользования.

Предприятие эксплуатирует производственную площадку асфальтобетонного завода на территории Копейска.

В ходе выездной проверки с привлечением специалистов на земельном участке был зафиксирован факт разлива битумной смеси из резервуара асфальтосмесительной установки, а также размещение насыпей из лома асфальтобетонных изделий. Кроме того, на территории производственной площадки отсутствовало оборудованное место накопления отходов.

Также на момент проверки у предприятия не имелось договора оказания услуг, заключенного с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Наконец, предприятием не велся учет образования и движения отходов в соответствии с требованиями закона.

Прокуратурой города в отношении компании возбуждены дела об административных правонарушениях, директору ООО «ДорСтройСервис» внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Требования прокурора удовлетворены, ООО «ДорСтройСервис» принят комплекс мероприятий, направленных на фактическое устранение нарушений.

По результатам рассмотрения министерством экологии региона дел об административных правонарушениях предприятие оштрафовано на общую сумму 300 тысяч рублей.

Постановления не вступили в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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