Морозы отступят с Южного Урала к концу недели

Среда станет самым холодным днем текущей рабочей недели в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в среду, 7 декабря, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туманы, изморозь.

Температура ночью -23, -28 градусов, в низинах – до 34 градусов мороза. Днем синоптики обещают -12,-17, в низинах до -22 градусов.

В ночь на четверг, 8 декабря, мороз несколько отступит. И хотя на юге морозы сохранятся (до 32 градусов ниже нуля), в остальных районах области будет -20, -25 градусов по Цельсию.

В пятницу ночью в низинах ожидается -25 градусов, в остальных районах – 15-20 градусов ниже нуля.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики обещают -26, -28 градусов. Днем будет 15-17 градусов ниже нуля. В четверг ночью ожидается уже -21, -23 градуса, днем потеплеет до 10-12 градусов ниже нуля. В ночь на пятницу синоптики обещают не ниже -17 градусов, днем будет -10, -12 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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