«Трактор» после пяти поражений прервал серию неудач

Челябинский «Трактор» в Новосибирске обыграл местную «Сибирь» – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после пяти поражений подряд челябинцам удалось выиграть у одного из лидеров Восточной конференции.

Открыли счет хозяева в конце первого периода: на 19-й минуте Владимир Бутузов замкнул розыгрыш Валентина Пьянова и Тейлора Бека – 1:0.

А дальше «Трактор» взял игру на себя. На 22-й минуте встречи Алексей Бывальцев сравнивает счет. Далее следует дубль Максима Шабанова – на 29-й и 50-й минутах матча – 3:1 в пользу южноуральского клуба.

На 56-й минуте встречи хозяева благодаря удару Петра Сетдикова смогли сократить счет. В попытке сравнять счет «Сибирь» за две минуты до конца матча сняли вратаря в пользу шестого полевого игрока, чем и воспользовались челябинцы: Петр Хохряков ставит победную точку – 4:2.

Впрочем, «Трактор» остается на предпоследнем месте, 10-м, месте в таблице Восточной конференции. По потерянным очкам у команды – худший результат на Востоке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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