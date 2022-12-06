В Челябинской области обеспокоены ростом заболеваемости свиным гриппом

В Роспотребнадзоре заявили о резком увеличении числа заболеваний свиным гриппом среди южноуральцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последнюю неделю в Челябинской области лабораторно подтверждены 7 диагнозов гриппа А(H1N1), известного также как свиной грипп. Эту информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Ранее представители ведомства отмечали, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе оценивается как неблагополучная. За 49 неделю 2022 года зарегистрировано 130,6 случаев на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 27,6%. В сравнении с предыдущей неделей наблюдается рост уровня заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах, в т.ч. среди взрослого населения на 23,1%, детей школьного возраста – 25%, детей 3-6 лет – 15,2% и детей до 3 лет – 17,3%.

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога на 70,2%, в том числе среди взрослого населения на 95%, детей школьного возраста –70,9%, детей 3-6 лет – 6,9%, детей до 3 лет – 18%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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