Магнитогорский «Металлург» потерпел сокрушительное поражение в Екатеринбурге

Второе подряд уральское дерби завершилось в пользу «Автомобилиста» – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше половины встречи в Екатеринбурге прошла без заброшенных шайб.

Лишь на 32-й минуте матча гости открыли счет: после броска Егора Яковлева «Магнитка» повела – 1:0.

Однако это был единственный гол, забитый «Металлургом» в сегодняшнем матче. Меньше полутора минут понадобилось Кертису Валку, чтобы сравнять счет.

В третьем периоде «Автомобилист» буквально порвал своих соседей по турнирной таблице. На 44-й минуте Олег Ли выводит хозяев вперед – 2:1.

После этого длительное безголевое противостояние прерывается лишь на 57-й минуте, когда Стефан Да Коста увеличивает преимущество екатеринбуржцев – 3:1.

Наконец, на 59-й минуте Олег Ли оформляет дубль и ставит победную точку – 4:1, вторая подряд победа «Автомобилиста» в матчах с «Металлургом». Екатеринбургский клуб сохраняет лидерство в Восточной конференции, у магнитогорцев – по-прежнему второе место.

Челябинск, Виктор Елисеев

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