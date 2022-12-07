В школах Челябинска отменены занятия

Большая часть челябинских школьников останутся дома из-за мороза.
Как сообщили РИА «Новый День» в единой дежурной диспетчерской службе Челябинска, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха в среду, 7 декабря, отменяются занятия в школах города с 1 по 7 классы первой смены и с 1 по 4 классы второй смены.
Минувшей ночью в различных районах Челябинска было 26-28 градусов ниже нуля, скорость ветра до 6 метров в секунду. Днем в областном центре ожидается -15, -17 градусов.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube