В школах Челябинска отменены занятия

Большая часть челябинских школьников останутся дома из-за мороза.

Как сообщили РИА «Новый День» в единой дежурной диспетчерской службе Челябинска, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха в среду, 7 декабря, отменяются занятия в школах города с 1 по 7 классы первой смены и с 1 по 4 классы второй смены.

Минувшей ночью в различных районах Челябинска было 26-28 градусов ниже нуля, скорость ветра до 6 метров в секунду. Днем в областном центре ожидается -15, -17 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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