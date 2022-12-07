Южноуральский губернатор проведет прямую линию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о «прямой линии» с жителями региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», традиционная прямая линия запланирована на 14 декабря. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил в своем телеграм-канале.

«14 декабря в 12:00 проведу прямую линию, отвечу на ваши вопросы. Оставить их можно уже сейчас на сайте спроситекслера.рф или по телефону горячей линии 8 800 500 74 50», – сообщил чиновник.

Прямая линия будет транслироваться на телеканалах «Россия 24», ОТВ и «Урал 1», радиостанциях «Бизнес ФМ Челябинск», «Радио России Южный Урал» и «Комсомольская правда Челябинск».

Также трансляции запланированы на сайтах 1obl.tv и cheltv.ru, в группах медиахолдинга «ГранадаПресс», а также на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Челябинск, Виктор Елисеев

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