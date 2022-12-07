Челябинцы требуют у СКР проверить жилой дом, где снесли стену

Общественники требуют вмешательства СКР в судьбу аварийного дома в Челябинске, в котором в морозы полностью снесли стену.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском региональном отделении Общероссийского народного фронта, общественники провели проверку после обращения жительницы Челябинска, которая дозвонилась на горячую линию стрима общественного движения.

Долгие годы общежитие по улице Мира, 102, в Челябинске разрушается. В прошлом году от него отказалась управляющая компания «Ремжилзаказчик». Администрация вопреки требованиям законодательства о местном самоуправлении на тот момент своевременных мер по выбору обслуживающей организации не приняла, отметили активисты. В итоге десятки жильцов остались один на один с коммунальными проблемами: разрушающимся фасадом, текущими трубами, затопленными подвалами, неисправной проводкой, нашествием грызунов и насекомых, холодными батареями, плесенью, сыростью и промерзающими стенами в санузлах.

Аварийным и подлежащим сносу здание, по словам людей, признали лишь в этом году – после многочисленных жалоб. Однако расселение опасного дома назначили не ранее 2030 года. Испугавшись, что с десяток лет здание 50-х годов постройки просто не простоит, жители обратились к общественникам.

«Сразу после прошедшего стрима, по словам жильцов, многострадальная пятиэтажка вдруг стала объектом повышенного внимания местных властей, хотя до этого они не особо интересовались зданием. На объект направили бригаду, но, очевидно, так торопились отчитаться о начатой работе, что не учли вопросы безопасности и попросту разобрали целую торцевую стену с первого по пятый этаж, не обесточив дом и не расселив. Вызывает сомнения, обдуманно ли было принято такое решение, не угрожает ли ситуация семьям, среди которых много детей», – заявил представитель общественников.

По словам жильцов, в администрации Челябинска снос стены в морозы называют «укреплением фасада» и считают траты необходимыми. А когда торец полностью разобрали, первое время от улицы жильцов отделяла лишь тоненькая шторка, которой прикрыли зияющую дыру.

«Непонятно, зачем бешеные деньги вкладывать в эти стены, когда можно было бы начать расселять. Хотя бы семьи с детьми. Мы здесь не живем, а выживаем», – жалуются жильцы дома по улице Мира, 102.

Людям в качестве альтернативного жилья предложили крошечные помещения маневренного фонда в разы меньшей площади и в состоянии, практически идентичном состоянию их аварийной пятиэтажки.

«Столько лет тут страдаем, и нас никто не слышит. Обидно до слез. Дом наш может развалиться в любой момент, потому что его давно топит. С тех пор как душевые перенесли на этажи, вся вода потекла по стенам, и поэтому здание разрушается», – объяснила жительница дома.

«Активисты выехали на место и убедились в том, что ситуация угрожает жизни и здоровью людей. Выяснилось, что к моменту проверки в старом доме успели разобрать целую стену с первого по пятый этаж, не обесточив здание и не расселив людей», – рассказали общественники. Они обратились в следственный комитет, а также в прокуратуру и к главе Челябинска с требованием незамедлительно провести проверку и обеспечить безопасность жильцов с учетом того, что в опасном здании проживает много детей.

Общественники также ставят под сомнение целесообразность трат на масштабный ремонт дома, подлежащего сносу. Этот момент также должен стать предметом проверки со стороны правоохранительных и контролирующих органов, считают представители движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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