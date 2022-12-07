Челябинский бизнесмен с друзьями-железнодорожниками слили у РЖД дизтопливо на 2,5 миллиона рублей

В Челябинске задержали бизнесмена с приятелями, укравших у РЖД 60 тонн дизельного топлива.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, подозреваемых в хищениях дизельного топлива ОАО «РЖД» задержали транспортные полицейские.

Установлено, что 34-летний бизнесмен из Челябинска, занимавшийся куплей-продажей горюче-смазочных материалов, сколотил группу из своих знакомых – работников Локомотивного депо Южно-Уральской дирекции Тяги ОАО «РЖД». В настоящее время задержано более 15 участников сообщества, 10 из которых являются машинистами локомотивного депо.

Долгое время железнодорожники сливали дизельное топливо из баков локомотивов на участках железнодорожных перегонов Челябинской области, а другие участники группировки – перевозили похищенное.

Чтобы не привлекать к себе внимание работников железной дороги, злоумышленники приезжали на перегоны на грузовом автомобиле, похожем внешне на вахтовую машину для перевозки железнодорожников. Делая вид, что выполняют железнодорожные работы, они вывозили топливо в специальных емкостях. Позже горючее продавали в Челябинске, а вырученные деньги делили между собой. Всего южноуральцы вывезли свыше 60 тонн дизельного топлива на сумму более 2,5 миллионов рублей.

В ходе обысков у задержанных изъяли более 2 миллионов рублей, скоростемерные ленты, пломбы с локомотивных баков, сим-карты. Арестованы машины, принадлежащие южноуральцам, в том числе грузовой автомобиль, на котором перевозилось похищенное топливо.

Активным участникам группировки и ее организатору предъявлено обвинение в краже. Шесть фигурантов уголовного дела заключены под домашний арест, с остальных взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и другие участники, причастные к хищению дизельного топлива из железнодорожных локомотивов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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