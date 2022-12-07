Суд избрал меру пресечения экс-главе челябинского КДХ

Экс-председателя Комитета дорожного хозяйства Челябинска Рината Кучитарова отправили под стражу. Такую меру пресечения сегодня назначил суд.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали в понедельник, 5 ноября, по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2020 году Кучитаров подписал документы на оплату работ по контракту на озеленение областного центра на общую сумму более 40 миллионов рублей. При этом стоимость работ оказалась завышенной, а часть из них не выполнили.

Сторона обвинения потребовала заключить Кучитарова под стражу, мотивировав это тем, что он может скрыться от следствия. Защита настаивала на домашнем аресте.

Суд встал на сторону обвинения и отправил экс-чиновника в СИЗО до 5 февраля. Вердикт можно обжаловать в течение 3 дней.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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