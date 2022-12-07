Уральские металлурги испытывают технику, призванную заменить импортное оборудование

ММК испытывает возможности самого мощного в России железнодорожного крана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках программы импортозамещения в управление подготовки производства ММК поступила современная большегрузная техника, разработанная и изготовленная российскими специалистами.

«Железнодорожные краны – это довольно специфическое оборудование, – отмечает машинист крана УПП ПАО «ММК» Сергей Аксенов. – Они выполняют погрузочно-разгрузочные, строительно-монтажные и сортировочные работы, задействованы на складах и монтажных площадках при строительстве и ремонте промышленных сооружений. Могут двигаться не только в составе поезда, но и самостоятельно, хоть и с меньшей скоростью».

Так сложилось, что железнодорожные краны большой грузоподъемности в нашей стране не производились.

Тяжелую технику для железных дорог выпускали в ГДР. За тридцать лет, минувших после падения Берлинской стены, восточногерманские краны-тяжеловесы почти выработали свой ресурс. Срок их службы медленно, но верно подходит к концу, несмотря на все капремонты, а работы для них меньше не становится. Несколько лет назад Кировский машиностроительный завод имени 1 Мая представил свою разработку – мощный кран КЖ-1473 грузоподъемностью 150 тонн. Следующими за производство железнодорожных большегрузов взялись челябинские специалисты, сумевшие создать серьезную машину, отвечающую самым современным требованиям, в том числе в плане автоматизации процесса. Два таких гигантских крана поступили на ММК.

«Новый кран называется ФМ-150У – в честь двух Федоров Михайловичей – писателя Достоевского, в связи с его 200-летием, и почетного железнодорожника, создателя этой машины Фёдора Корытко, – рассказывает Сергей Аксенов. – Когда пришел первый кран, мы, поработав, составили список необходимых дополнений и изменений, изготовители учли наши пожелания и собрали кран, заточенный именно под работу на ММК. Преимущества новой отечественной техники очевидны: главным образом, это смешанная схема – гидравлика плюс электроника, что позволяет защитить технику от чрезмерных нагрузок и, соответственно, продлить срок службы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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