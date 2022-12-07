В Челябинске по требованию прокурора закрыли частный театр

По иску прокурора Советского района Челябинска запрещена деятельность негосударственного театра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее надзорное ведомство Советского района Челябинска провело проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности театром «Mini».

Согласно информации в паблике учреждения, «Mini» – первый частный театр в Челябинске. Он размещается в подвале многоквартирного жилого дома по улице Плеханова, занимая площадь 170 квадратных метров.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры вместе со специалистами МЧС выявили нарушения требований пожарной безопасности. Так, здание не было оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не имело противодымной вентиляции. В зрительском фойе не обнаружили дымовых пожарных извещателей, в помещении гардероба пожарные извещатели оказались закрашены водоэмульсионной краской и находились в неисправном состоянии. Помимо этого, помещения театра не были обеспечены исправными огнетушителями, на окнах гардероба стояли глухие металлические решетки, ширина и высота эвакуационного выхода не могли обеспечить безопасную эвакуацию в случае возникновения пожара.

Предпринимателя-руководителя театра оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но выявленные нарушения так и не были устранены. Прокурор обратился в суд с требованием запретить бизнесмену использовать нежилое помещение в качестве театра до устранения нарушений требований пожарной безопасности в полном объеме.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного постановления находится на контроле прокуратуры района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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