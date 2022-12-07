ФАС начала штрафовать участников сговора на торгах о поставке запчастей для трамваев и троллейбусов

Челябинское УФАС России оштрафовало участников картеля на торгах на поставку запчастей для трамваев и троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, к административной ответственности привлечены ООО «Челябтранссервис» и ООО «Арсенал-Т» из Челябинска и ООО «Новотех» из Екатеринбурга. Общая сумма штрафов составила 7 миллионов рублей.

Напомним, ранее южноуральские антимонопольщики установили, что эти компании нарушали антимонопольное законодательство при участии в торгах с 2019 по 2021 годы.

Для заключения контрактов по наиболее максимальным ценам фирмы использовали различные антиконкурентные модели поведения. Схема «вальс-карусель» состояла в том, что участники заранее распределяют торги, не менее двух фирм подают заявки для обеспечения мнимой конкуренции, и при отсутствии конкурентов минимальное ценовое предложение делает один из участников картеля.

В других случаях компании заранее определяли фирму, которая первая подаст заявку или сделает первое ценовое предложение и впоследствии станет победителем в качестве единственного поставщика. Наконец, для устранения добросовестных участников коммерсанты использовали модель «таран», демпингуя в ходе торгов и вынуждая конкурентов отказаться от продолжения борьбы.

Кроме того, участники картеля использовали единую инфраструктуру на торгах, подавали заявки с одних IP-адресов, использовали одни и те же номера телефонов, а также осуществляли свою деятельность по адресу одного из участников сговора.

В картель входило еще шесть компаний, которые в настоящее время также привлекаются антимонопольным органом к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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