Челябинску предложили еще один мост. С трамваями и велодорожками

На обсуждение челябинцев вынесли проект нового моста через Миасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мост через реку Миасс должен соединить улицы Краснознаменную и Энгельса. Публичные слушания по проекту нового сооружения пройдут 15 декабря, документация размещена на сайте мэрии.

Согласно пояснительной записке, на мосту будет четыре полосы для автомобилей, разделенных полосой шириной 7,5 метра. В перспективе на разделительной полосе планируется размещение трамвайных путей. Также на мосту спроектированы тротуар шириной 3 метра и велодорожка шириной 2,5 метра. Общая длина моста – 156 метров.

Через мост предлагается пустить общественный транспорт. К развязке планируется подключить выезды к ЖК «Западный луч», «УСТЭК – Челябинск», новому зданию налоговой инспекции и планируемой новой набережной.

Интересно, что проект разразабатывался ООО «Уралдорпроект». Именно эта компания фигурировала в качестве разработчика проекта набережной реки Миасс за зданием филармонии. Он был подарен властям города, но в итоге мэрия заказала разработку нового проекта, из-за чего возникла путаница. Кстати, именно на эту путаницу ссылался один из подрядчиков, пытаясь объяснить срыв сроков сдачи объекта.

Фигурировала компания и в показаниях экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, считавшего, что она связана с советником мэра Челябинска Петром Конаревым, но доказательств этому не имевшего.

Напомним, предприниматель стал советником главы Челябинска Натальи Котовой почти сразе после того, как она заняла кресло градоначальника. Многие эксперты говорили тогда, что мэр не решает ни одного важного экономического вопроса, не посоветовавшись с Конаревым. Однако потом предприниматель ушел из мэрии.

А в сентябре этого года уже экс-чиновника задержали в аэропорту Челябинска. Ему предъявили обвинение в получении взяток группой лиц в особо крупном размере. По версии следствия, он был соучастником ранее задержанных руководителей МКУ «Городская среда». Предположительно, деньги чиновникам передавали собственники незаконно работавших в городе ларьков. За это торговые помещения исключали из числа подлежащих сносу. Всего экс-советнику инкриминируют 9 эпизодов взяток.

Конарева отправили в СИЗО на два месяца, защита пыталась оспорить это решение, но безуспешно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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