В Челябинской области вспыхнул автобус с пассажирами

На южноуральской трассе загорелся автобус с пассажирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Лесохимиков на территории Ашинского района. Об этом южноуральцы сообщили в социальных сетях.

«Пассажирский автобус загорелся на остановке, внутри находились пассажиры, – говорится в посте, размещенном в паблике «Регион 74 Южный Урал». – По словам очевидцев, был сильный хлопок, после которого появилось пламя, и дым быстро наполнил салон».

По словам свидетелей происшествия, водитель автобуса не смог сразу открыть дверь пассажирам, так как их заклинило. На помощь пришли очевидцы, они помогли потушить пламя и выпустить пассажиров из ловушки.

К счастью, обошлось без жертв.

Челябинск, Виктор Елисеев

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