В Челябинской области объявили карантин по гриппу

Южноуральские медики объявили в регионе карантин по гриппу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов.

«Учитывая высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) в Челябинской области, а именно: значительный прирост заболеваемости ОРВИ за 48-ю неделю 2022 года на 28% и увеличение регистрации случаев лабораторно подтвержденного гриппа, в том числе пандемического А Н1N1, а также с целью предупреждения заноса и распространения ОРВИ и гриппа в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения, расположенных на территории Челябинской области, постановляю <...> ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждений системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан по гриппу с 07.12.2022 года до особого распоряжения», – говорится в документе.

Руководству регионального минздрава поручено задействовать планы профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения гриппа. Министру образования и науки Челябинской области и руководителям образовательных организаций – приостанавливать учебный процесс в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20 % и более детей на срок не менее 7 дней.

Ответственность за выполнение постановления возложена на руководство министерств здравоохранения, социальных отношений и региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»