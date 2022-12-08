В Челябинске и Копейске установят больше двух тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

В Челябинске и Копейске планируют увеличить объемы раздельного сбора отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса» (региональный оператор по обращению с ТКО в Челябинском кластере), до конца года в Челябинске и Копейске планируется установить 2200 контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО).

Баки под РСО появятся во всех районах областного центра, их расстановка начнется с дворовых площадок Советского, Центрального и Металлургического районов. В общей сложности в областном центре планируется установить 1800 баков для дуального сбора (к контейнерам для смешанного неотсортированного мусора добавят баки желтого цвета для четырех видов вторичного сырья – пластика, стекла, картона и металла) и 84 контейнера для сбора пластика (оранжевые баки).

На контейнерных площадках соседнего с Челябинском Копейска в рамках проекта будут установлены более 300 баков под пластик.

Ранее ЦКС установил в Челябинске и в ближайших к областному центру микрорайонах Сосновского района 400 контейнеров для сбора пластика. «Проект показал свою эффективность. Люди, получившие возможность разделять отходы, активно включились в процесс. Ежемесячный вывоз пластика из контейнеров достиг 10 тонн», – отмечают представители регоператора.

Приобретение новой партии контейнеров и их установка на 100% закроет потребность в раздельном сборе отходов в Челябинске и Копейске, считают коммунальщики.

Места установки емкостей под вторичное сырье будут отмечены на интерактивной «Карте вывоза», которая расположена на сайте регионального оператора и позволяет найти ближайший к дому контейнер для сбора вторсырья. В планах регоператора – установка контейнеров для РСО в других крупных муниципальных образованиях региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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