В суд ушло дело южноуральца, засунувшего школьника в багажник машины

Житель Каслинского района ответит в суде за незаконное лишение свободы ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением.

По версии следствия, днем 20 августа этого года в поселке Береговой Каслинского района молодой человек силой затолкнул 12-летнего школьника в багажник своего автомобиля «Лада Приора», закрыл его и не выпускал в течение 20 минут.

Парень полностью признал вину в совершенном преступлении, принес извинения подростку.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каслинский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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